As exportações portuguesas de carne suína para a China subiram 255 por cento no primeiro trimestre deste ano, em comparação com igual período de 2019, sublinhou a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

Num comunicado citado pelo portal Ni Hao Portugal, a AICEP diz que a produção de carne de porco foi o único sector português cujas vendas para a China não foram afectadas pela pandemia da Covid-19.

Segundo o portal noticioso, as exportações de bens portugueses para a China caíram 27,1 por cento no primeiro trimestre de 2020, em relação ao mesmo período do ano passado.

A AICEP acredita que as vendas para a China “serão retomadas em pleno, a breve trecho”, a começar por produtos industriais intermédios utilizados para incorporação nas cadeias de produção chinesas.

O grupo agro-alimentar português Sovena disse ao Ni Hao Portugal que as vendas de azeite e óleo de cozinha para a China têm crescido “acima do ano anterior” desde meados de Março.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/portuguese-pork-exports-to-china-soar/?lang=pt