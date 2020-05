O Ministério angolano dos Transportes e a empresa estatal chinesa China National Aero-Technology International Engineering Corp (AVIC-ENG) chegaram a acordo para o recomeço da construção do novo aeroporto internacional de Luanda.

Segundo um comunicado do Ministério, após uma adenda ao contrato de empreitada, assinada na quarta-feira, as obras serão retomadas, mas tendo em conta as restrições impostadas devido à pandemia da Covid-19.

No comunicado, citado pela Angop, o Ministério assegura a regularização dos pagamentos referentes aos trabalhos já executados até à data e garante que o orçamento do projecto se mantém em US$1,4 mil milhões.

Segundo a agência noticiosa estatal angolana, a AVIC-ENG comprometeu-se a dar prioridade à utilização de materiais de construção de produção local e a contratar subempreiteiros angolanos para alguns trabalhos de especialidade.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/construction-of-new-airport-in-luanda-set-to-resume/?lang=pt