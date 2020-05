Obstetras e pediatras chineses partilharam na quinta-feira experiências na prevenção e tratamento da Covid-19 em mulheres grávidas e crianças com médicos moçambicanos, avançou a Xinhua.

A teleconferência de duas horas juntou especialistas do Hospital Materno e Infantil do Oeste da China, afiliado à Universidade de Sichuan, e colegas do Hospital Central de Maputo (HCM).

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, a sessão abordou a prevenção e tratamento de crianças infectadas com Covid-19 e a gestão do período perinatal de mulheres grávidas.

A teleconferência faz parte de uma série de sessões de formação dadas por médicos chineses, permitindo aos especialistas moçambicanos dominar melhor os protocolos de tratamento e gestão de pacientes durante a pandemia, disse o Director do HCM, Mouzinho Saíde.

Moçambique e a China possuem um programa de colaboração médica de longo prazo, que inclui o envio regular de equipas de profissionais chineses para o país africano. O grupo de médicos chineses actualmente em Moçambique ao abrigo de programa também participou na teleconferência, tendo anteriormente ajudado o HCM a estabelecer um plano de resposta à pandemia, sublinhou o Conselheiro Empresarial da Embaixada da China em Maputo, Liu Xiaoguang.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-doctors-teach-mozambicans-how-to-tackle-covid-19/?lang=pt