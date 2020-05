A divisão do gigante tecnológico chinês Huawei Technologies Co. Ltd. dedicada à energia solar está de olho no segundo leilão de licenças para a produção de energia solar em Portugal, previsto para este Verão, refere o Eco. De acordo com o portal noticioso financeiro português, o leilão será lançado a 8 de Junho, com a licitação a começar a 24 de Agosto.

Numa entrevista, Bruno Santo, Director do departamento da Huawei Fusion Solar em Portugal, diz que a empresa já está a apoiar e a desenvolver projectos com “grandes entidades líderes neste sector” que obtiveram licenças no primeiro leilão, em 2019.

“Os próximos dez anos são muito promissores em Portugal”, disse o responsável.

Ao mesmo tempo, a Huawei Fusion Solar está a desenvolver projectos internacionais de energia solar com empresas portuguesas que estão implementadas a nível mundial, adiantou Bruno Santo.

A Huawei quer implementar na Península Ibérica um novo centro de inovação e desenvolvimento focado na energia solar fotovoltaica, acrescenta o Eco.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/huawei-eyes-portugals-second-solar-auction/?lang=pt