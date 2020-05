A China e o Brasil chegaram a um acordo que irá reduzir substancialmente as tarifas impostas ao açúcar brasileiro importado para o mercado chinês, avançou a União da Indústria de Cana-de-Açúcar (Unica) brasileira.

Num comunicado, a Unica revela que a China estabelece uma quota anual de 1,95 milhões de toneladas de açúcar a uma tarifa de 15 por cento. Desde 2017, as tarifas para as restantes importações eram taxadas em 95 por cento, com uma progressão decrescente a cada ano, situando-se nos 85 por cento em Maio de 2020.

A Unica diz que a China deixou caducar na sexta-feira uma política de salvaguarda adoptada em 2017, enquanto o Brasil concordou em não dar seguimento a uma queixa junto da Organização Mundial de Comércio.

O grupo acredita que as exportações brasileiras de açúcar para a China poderão subir de 1,3 milhões de toneladas no ciclo 2019/2020 para os níveis vistos antes da salvaguarda: mais de 2,5 milhões de toneladas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/deal-done-on-tariffs-on-chinese-imports-of-brazilian-sugar/?lang=pt