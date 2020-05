De acordo com o “Relatório Anual da Associação Internacional sobre o Mercado de Congressos Internacionais 2019”, publicado pela Associação Internacional de Congressos e Convenções (ICCA), Macau subiu o seu posicionamento em várias categorias, nomeadamente no ranking das cidades mundiais, Macau ascendeu à 48ª posição, subindo 23 posições em comparação com o ano 2018; e no ranking das cidades da Região Ásia-Pacífico ocupa a 12.ª posição, subindo 5 posições em comparação com o ano de 2018. Em paralelo, a ICCA reconheceu 54 eventos de convenções internacionais realizados em Macau, o que representa um aumento de 38% em relação ao período homólogo anterior, reflectindo as actuais vantagens e atracções de Macau no mercado de convenções internacionais.

Aumento estável do número de convenções com o tema da tecnologia

Em 2019, as convenções internacionais com o tema da tecnologia, realizadas em Macau e reconhecidas pela ICCA, representam a maior proporção dos projectos, ocupando cerca de 26%, dos quais os temas de Ciência Electrónica e de Engenharia representam a maioria dos eventos. É assinalável que crescimento contínuo do número de convenções internacionais da área tecnológica em Macau contribui para o aprofundamento da cooperação e do intercâmbio entre profissionais da área tecnológica de todo o mundo e os do Interior da China. Por outro lado, será um reforço para a construção do “Centro Internacional de Inovação Científica e Tecnológica da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau” e do “Corredor de Inovação Científica e Tecnológica da Grande Baía Guangdong – Hong Kong – Macau”.

A ICCA é uma das organizações mais prestigiadas mundiais no seio da indústria de convenções, possui membros provenientes de mais de 1.100 organizações governamentais, empresas relacionadas com a organização de convenções e exposições e centros de convenções e exposições em aproximadamente 100 países e regiões de todo o mundo. A ICCA realiza, anualmente, uma estatística ao número de convenções internacionais acolhidas em países e regiões/cidades de todo o mundo, reconhecidas pela ICCA, com requisitos de avaliação muito rigorosos, devendo as convenções listadas nas estatísticas ser periodicamente organizadas por associações/organizações internacionais (excluindo reuniões empresariais), rotativamente realizadas em três ou mais países/regiões, com o número de participantes não inferior a 50 pessoas. O relatório anual da ICCA é, não só, um indicador prestigiado do mercado global de convenções, mas também uma referência importante para entidades organizadoras de convenções na selecção de destinos dos eventos.

(Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau)

