Angola foi o terceiro maior fornecedor de petróleo da China no ano passado, com uma quota de mercado de 13 por cento, revela o relatório de trabalho do Governo chinês, divulgado na sexta-feira.

Segundo um comunicado da petrolífera estatal chinesa China National Petroleum Corp (CNPC), o documento mostra que a Rússia foi o maior fornecedor de crude do país, com 19 por cento, seguida da Arábia Saudita, com 15 por cento.

O relatório, divulgado durante uma sessão da Assembleia Nacional Popular da China, sublinha que o país depende de importações para cobrir quase 70 por cento da procura por crude e mais de 40 por cento da procura por gás natural.

Segundo dados da Federação Chinesa da Indústria Química e Petrolífera, o consumo doméstico de petróleo atingiu 696 milhões de toneladas no ano passado, um aumento de 7,4 por cento.

