A China importou 5,9 milhões de toneladas de soja brasileira em Abril, mais 2,6 por cento do que em igual mês do ano passado, revelou na segunda-feira a Administração Geral das Alfândegas da China.

Segundo dados oficiais, citados pela Reuters, as exportações de soja brasileira para a China quase triplicaram em comparação com Março, mês em que se registaram apenas 2,1 milhões de toneladas.

A agência noticiosa refere que várias remessas de soja que tinham ficado retidas no Brasil devido ao mau tempo começaram em Abril a chegar aos portos chineses.

A China, o maior importador mundial de soja, deverá importar mais de 9 milhões de toneladas por mês em Maio, Junho e Julho, muito acima do normal, com a maioria a vir do Brasil, o principal fornecedor do mercado chinês, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/china-imports-5-9-mln-tonnes-of-brazilian-soybeans-in-april/?lang=pt