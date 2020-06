De acordo com as estatísticas dos Serviços da Alfândega da China, as trocas comerciais entre a China e os Países de Língua Portuguesa de Janeiro a Março de 2020 foram de US$31,968 mil milhões, um decréscimo homólogo de 5,13 por cento.

As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de US$23,227 mil milhões, um decréscimo homólogode 5,15 por cento, enquanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram de US$8,741 mil milhões, um decréscimo homólogo de 5,08 por cento.

As trocas comerciais em Março foram de US$10,593 mil milhões, um aumento de 20,36 por cento face ao mês anterior.

As importações da China dos Países de Língua Portuguesa foram de US$7,503 mil milhões, um aumento de 0,71 por cento face ao mês anterior, enquanto as exportações da China para os Países de Língua Portuguesa foram de US$3,09 mil milhões, um aumento de 128,74 por cento face ao mês anterior.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

