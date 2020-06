O economista Roberto Fendt foi na semana passada nomeado como o novo Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Brasil, avançou a Agência Brasil.

De acordo com a agência noticiosa estatal brasileira, o responsável é actualmente o Secretário-Executivo do Conselho Empresarial Brasil-China.

A China é o principal parceiro comercial do Brasil, com o comércio bilateral a atingir US$24,7 mil milhões nos primeiros três meses de 2020, menos 1,2 por cento do que em igual período do ano passado, segundo dados oficiais dos Serviços da Alfândega da China, divulgados na sexta-feira.

Roberto Fendt vai substituir Marcos Troyjo, que foi escolhido para assumir, a partir do próximo mês, a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco do bloco BRICS, que inclui o Brasil, a Rússia, a Índia, a China e a África do Sul.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/figure-prominent-in-trade-with-china-joining-brazilian-govt/?lang=pt