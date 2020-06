O grupo estatal chinês China Three Gorges Corp (CTG) está a desenvolver novos projectos de energia eólica no Brasil, em parceria com a eléctrica portuguesa EDP – Energias de Portugal.

Segundo a Reuters, a revelação foi feita na quinta-feira pelo Vice-Presidente de Geração e Comercialização da CTG Brasil, Evandro Vasconcelos, durante uma teleconferência.

De acordo com a agência noticiosa, o responsável disse que a CTG está a ponderar alargar o seu investimento em energias eólica e solar no Brasil.

O forte impacto da pandemia da Covid-19 nas eléctricas brasileiras poderá levar a novas fusões e aquisições no sector, prevê Evandro Vasconcelos.

A CTG é a maior accionista da EDP, com uma fatia de 23 por cento, e garantiu no ano passado que iria continuar a ser um investidor estratégico a longo prazo na eléctrica portuguesa, de acordo com a Reuters.

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/ctg-edp-investing-in-wind-power-generation-in-brazil/?lang=pt