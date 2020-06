A Metro do Porto, operadora do metropolitano da cidade do Porto, no norte de Portugal, vai começar a testar as composições da fabricante estatal chinesa de carruagens China Railway Rolling Stock Corp (CRRC) na segunda metade de 2021.

De acordo com o China Daily, a CRRC disse que as carruagens têm capacidade para transportar até 252 passageiros, 64 dos quais sentados, e uma velocidade máxima de 80 quilómetros por hora.

Segundo o jornal estatal chinês, a Metro do Porto assinou no final de Janeiro um contrato no valor de 49,6 milhões de euros (US$54,7 milhões) para adquirir 18 novas composições à CRRC, num contrato que inclui a manutenção durante os primeiros cinco anos de operação.

As novas composições serão entregues entre 2021 e 2023, refere a notícia.

O contrato com a Metro do Porto foi o primeiro negócio conquistado pela CRRC no mercado de transporte metropolitano da União Europeia, sublinha o China Daily.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/oporto-metro-to-start-trials-of-chinese-made-coaches-in-2021/?lang=pt