As construtoras chinesas têm “uma presença significativa” no mercado da construção em Angola, sublinha a consultora Fitch Solutions, numa análise ao sector, citada pela Lusa.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, a Fitch estima que as empresas da China Continental detenham quase um terço (31 por cento) dos principais projectos de construção em Angola.

As construtoras portuguesas detêm 14 por cento, enquanto as empresas brasileiras, japonesas e da região administrativa especial chinesa de Hong Kong detêm cada 10 por cento do mercado, respectivamente, refere o relatório.

O peso das empresas chinesas no sector da construção em Angola reflecte o grande volume de financiamento estatal chinês e também de investimento dedicado a projectos específicos, sublinha a Fitch.

Os analistas da consultora esperam que exista um aumento da componente de financiamento internacional ligada a projectos de construção para a promoção do desenvolvimento, devido a uma menor capacidade financeira do Governo de Angola, ligada à diminuição das respectivas receitas petrolíferas.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-have-lions-share-of-angolan-construction-market/?lang=pt