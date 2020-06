A Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) está aberta a novos parceiros vindos da China ou da Índia, disse na segunda-feira o Director-Executivo da fabricante de aviões, Francisco Gomes Neto.

Segundo a Reuters, o responsável afirmou, durante uma teleconferência para apresentar os resultados financeiros da Embraer, que novas parcerias poderiam envolver produtos, a área da engenharia ou o sector da produção.

Francisco Gomes Neto defendeu, no entanto, que ainda é cedo para discutir estas oportunidades em detalhe uma vez que a Embraer está a preparar um novo plano a cinco anos.

A fabricante aeronáutica brasileira tinha chegado a acordo para uma parceria com a Boeing Co, mas a rival norte-americana recuou inesperadamente em Abril, refere a agência noticiosa.

A Embraer está à procura de maior liquidez após ter perdido US$292 milhões no primeiro trimestre deste ano devido ao impacto do acordo falhado com a Boeing e à fraca procura por aeronaves, devido à pandemia da Covid-19, acrescenta a notícia.

