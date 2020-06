A ‘joint-venture’ Tayan Energy anunciou na segunda-feira que vai investir 700 milhões de euros (US$782,2 milhões) em projectos de energia solar em Espanha, Portugal e Itália.

Num comunicado citado pela Lusa, a Tayan Energy refere que a construção dos projectos, com uma capacidade total de geração superior a um gigawatt de electricidade, vai arrancar no primeiro trimestre de 2021 nos três países.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, em Portugal a Tayan Energy está a desenvolver projectos com uma capacidade total de 650 megawatts, em uma parceria com a empresa britânica Inovolt.

A ‘joint-venture’ prevê arrancar com a construção no início de 2021 do primeiro projecto em Portugal, com uma capacidade de geração de 300 megawatts e uma capacidade de armazenamento de 15 megawatt-hora, refere a notícia.

Com sede na capital espanhola, Madrid, a Tayan Energy é uma parceria entre a eléctrica chinesa Shanghai Electric Group Co Ltd e o fundo de investimento espanhol Eland Private Equity.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/tayan-energy-to-give-portugal-650mw-of-solar-power-capacity/?lang=pt