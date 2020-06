Tendo em vista promover a construção do Centro Internacional Português de Formação e da Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e Português pelo Governo da RAEM, bem como apoiar o desenvolvimento das competências académicas e técnicas pedagógicas dos docentes de língua portuguesa, o Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa (CPCLP) do Instituto Politécnico de Macau (IPM) tem organizado, ao longo dos anos, cursos de formação destinados a docentes desta língua provenientes de instituições de ensino superior, tendo alcançado resultados muito positivos. Continuando esta tradição, nas circunstâncias presentes de epidemia, o CPCLP organizará, durante o Verão deste ano, uma série de formações online com participação gratuita, a que serão bem-vindos todos os professores de língua portuguesa de instituições de ensino superior de Macau, do Interior da China e de outras regiões de Ásia-Pacífico.

Com o objectivo de incrementar e consolidar o ensino da língua portuguesa em Macau, no Interior da China e em outras regiões da Ásia-Pacífico, o CPCLP realizou, ao longo dos anos, cerca de 30 acções de formação para docentes de língua portuguesa de instituições de ensino superior, com uma duração total de mais de 600 horas e com a participação de cerca de 400 inscritos, sendo o sucesso desta actividade reconhecido pelos formandos e pelo Instituto Camões – Instituto da Cooperação e da Língua. No que diz respeito à formação para docentes de língua portuguesa de ensino não superior, o CPCLP, em cooperação com a Direcção dos Serviços de Educação e Juventude (DSEJ), tem proporcionado cursos de formação em Macau, contando com a participação de mais de 200 inscrições de professores de língua portuguesa do ensino secundário, primário e infantil de Macau. Com a continuidade da formação de docentes de língua portuguesa, o CPCLP pretende também desenvolver as vantagens de Macau no âmbito da organização de quadros qualificados de língua portuguesa, optimizando as estruturas de conhecimentos disciplinares dos formandos, elevando o seu nível de prática do ensino de língua portuguesa e apoiando na criação de mais quadros bilingues em chinês e português.

O Verão Online em Português realizar-se-á entre os dias 30 de Junho e 15 de Julho, dividindo-se em três módulos, Literatura em Diálogo (Casos de Intertextualidade), Apresentações Académicas (Comunicações em Colóquios) e Melhorando a Experiência de Aprendizagem (Design de Materiais Didáticos), ministrados, respectivamente, pelos professores Sara Augusto, Caio Christiano e Gabriel Cordeiro. O módulo Literatura em Diálogo pretende mostrar, a partir da obra de autores reconhecidos, como o todo texto literário é o resultado de um diálogo com a literatura anterior. A formação irá incidir na leitura e no comentário de textos que explicitam de forma exemplar este diálogo intertextual. O módulo Apresentações Académicas apresenta um conjunto de técnicas que ajudam a cativar o interesse da audiência, sem descuidar da clareza e precisão no conteúdo apresentado. Espera-se que, após esta formação, os formandos sejam capazes de realizar comunicações académicas em português compatíveis com os padrões internacionais atualmente em vigência. Partindo de princípios da psicologia cognitiva, a formação Melhorando a Experiência de Aprendizagem introduzirá, com base em exemplos, uma série de fundamentos, técnicas e recomendações, para elaborar materiais didáticos mais eficientes do ponto de vista do design comunicacional. Cada módulo será dividido em três sessões, podendo os formandos, de acordo com os seus interesses e necessidades, inscrever-se em uma ou mais formações.

As inscrições para o Verão Online em Português estarão abertas a partir de hoje até ao dia 21 de Junho. Cada formação apresenta um número limitado de vagas, pelo que se aconselha os interessados a fazerem rapidamente a sua inscrição. Os professores de língua portuguesa de instituições de ensino superior de Macau, do Interior da China e de outras regiões de Ásia-Pacífico que estejam interessados nas formações podem aceder ao código QR, a partir do qual poderão fazer a inscrição online. Para mais informações, é favor contactar o CPCLP, do IPM, pelo telefone 8399 8692.

