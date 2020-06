A petrolífera estatal angolana Sonangol já vendeu oito das 38 cargas de crude reservadas para exportação em Julho, com cinco adquiridas pelo conglomerado estatal chinês Sinochem Corporation.

Segundo o Argus Media, a Sonangol normalmente reserva, todos os meses, entre sete e 10 cargas de petróleo para clientes chineses de longo termo, incluindo a Unipec, a divisão de comércio internacional de crude do gigante estatal chinês Sinopec.

De acordo com o portal financeiro, entre 80 e 90 por cento de todas as exportações de crude angolano eventualmente têm como destino final a China.

O Ministério angolano das Finanças disse estar a renegociar alguns dos acordos de longo prazo existentes com compradores regulares de petróleo ao país, para enfrentar as pressões macroeconómicas, referiu o Argus Media.

O portal financeiro lembra que Angola solicitou a suspensão do pagamento da dívida externa de 1 de Maio até ao final do ano, no âmbito de um programa de apoio do bloco G20.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/sinochem-buying-five-shiploads-of-angolan-crude-oil/?lang=pt