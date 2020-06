As autoridades chinesas e respectivas instituições financeiras já entraram em contacto com Angola para discutir um possível alívio da dívida do país africano, confirmou o Ministério chinês dos Negócios Estrangeiros.

Numa conferência de imprensa, o Porta-Voz do Ministério, Zhao Lijian, disse que a China irá implementar “de forma activa” uma política de suspensão da cobrança do pagamento da dívida externa junto dos países africanos, no âmbito de um programa de apoio do bloco G20.

O responsável apelou aos países desenvolvidos e instituições financeiras internacionais para reforçar o apoio ao combate à Covid-19 em África e promover um alívio do peso da dívida externa nas finanças dos estados africanos.

O Ministério angolano das Finanças anunciou na terça-feira que o país solicitou a suspensão do pagamento da respectiva dívida externa de 1 de Maio até ao final do ano, revelou o Argus Media.

Segundo o portal financeiro, o Ministério disse ainda estar a renegociar alguns dos acordos de longo prazo existentes com compradores regulares de petróleo angolano.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

