A empresa chinesa de electrónica TCL Electronics Holdings Ltd vai gastar até 325 milhões de reais (US$64,2 milhões) para duplicar para 80 por cento a participação na ‘joint-venture’ brasileira SEMP TCL.

Num comunicado, a TCL defende que a decisão de assumir o controlo da parceria vai aumentar a penetração da empresa no Brasil, um mercado com “tremendo” potencial, sendo “um passo crítico” na estratégia de globalização do grupo chinês.

Segundo dados da empresa internacional de estudo de mercado GfK, a SEMP TCL atingiu uma quota de 9,4 por cento do mercado brasileiro de venda de televisores nos primeiros quatro meses deste ano.

A TCL está optimista quanto ao potencial do mercado brasileiro e já pensa em expandir-se para outros mercados da América da Sul, disse o Director-Executivo da empresa chinesa, Kevin Wang, citado no comunicado.

