A China importou 9,38 milhões de toneladas de soja em Maio, mais 27,4 por cento do que em igual mês do ano passado, revelou no domingo a Administração Geral das Alfândegas da China.

Segundo a Reuters, a subida homóloga – a maior desde Dezembro – deve-se à chegada à China de um elevado volume de soja brasileira que tinha ficado retida no Brasil devido a chuvas intensas que atrasaram a respectiva colheita e transporte.

As exportações de soja brasileira para a China subiram 60 por cento em Maio, em comparação com o mesmo mês de 2019, referiu a agência noticiosa financeira Bloomberg.

Xie Huilan, Analista da consultora agrícola Cofeed, disse à Reuters que os importadores chineses compraram bastante soja brasileira porque as expectativas para Maio em relação às margens de lucro do respectivo processamento eram positivas.

Diversos analistas esperam que a China importe mais de 9 milhões de toneladas de soja por mês em Junho e Julho, muito acima do normal, referiu a agência noticiosa.

