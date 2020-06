Moçambique está em negociações com a China para obter financiamento que permita retomar a construção da barragem de Moamba-Major, no sul do país africano, referiu o Jornal Notícias.

O Ministro moçambicano das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, João Machatine, disse que as discussões envolvem o Ministério da Economia e Finanças de Moçambique e o Export-Import Bank of China.

De acordo com o diário moçambicano, o governante afirmou que as negociações com o banco estatal chinês decorrem a “bom ritmo”.

Segundo a Lusa, a construtora brasileira Andrade Gutierrez suspendeu as obras da barragem em 2016 devido ao corte do financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Económico e Social do Brasil.

O projecto, com um orçamento de US$700 milhões, irá ter uma capacidade de produção anual de 15 megawatts de electricidade e permitir abastecer a província de Maputo com 760 milhões de metros cúbicos de água por ano, referiu a agência noticiosa portuguesa em 2018.

