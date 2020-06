A procura chinesa ajudou a petrolífera estatal brasileira Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) a atingir vendas recorde de 1,11 milhões de toneladas de óleo combustível em Maio, mais 231 por cento do que em igual mês de 2019, segundo o portal noticioso económico BNAmericas.

O Presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, disse, na semana passada, durante uma videoconferência, que, devido à pandemia da Covid-19, a empresa se concentrou nas exportações, a maioria das quais se destinam à Ásia, especialmente à China.

“A China é sempre o maior cliente mundial no que toca a matérias-primas”, disse Roberto Castello Branco. O Brasil tem “vantagens competitivas nos recursos naturais e eles [a China] têm nos produtos manufacturados”, acrescentou o executivo.

A Petrobras está bem posicionada para aumentar as vendas na Ásia após ter alugado no ano passado quatro tanques no porto de Qingdao, no leste da China, com capacidade para 2 milhões de barris de crude, referiu o portal noticioso económico.

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-demand-breaks-petrobras-fuel-oil-sales-record/?lang=pt