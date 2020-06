O Conselho de Administração da China Communications Construction Co. Ltd (CCCC) aprovou numa reunião realizada na terça-feira a participação num consórcio que vai construir e gerir uma ponte no estado brasileiro da Bahia.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Hong Kong na quarta-feira, a empresa estatal chinesa revela que vai criar uma nova subsidiária, a CCCC South America, para tomar conta do projecto, que envolve aquela que será a segunda maior ponte da América Latina.

O contrato para a parceria público-privada, no valor de 5,3 mil milhões de reais (US$1,08 mil milhões) e com a duração de 35 anos, foi entregue em Dezembro ao consórcio formado pela CCCC e por uma outra empresa estatal chinesa, o China Railway 20 Bureau Group, referiu na altura o portal noticioso BNAmericas.

O projecto prevê a construção de uma ponte com 12,4 quilómetros de extensão a ligar a capital da Bahia, Salvador, à ilha de Itaparica, acrescentou na altura o portal.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

