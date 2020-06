Os corpos sociais da recém-criada Câmara do Comércio Portugal-China PME (CCPC-PME) tomaram posse na quarta-feira, numa cerimónia realizada em Condeixa-a-Nova, no centro de Portugal, onde será a sede do grupo.

Segundo o Notícias de Coimbra, a estrutura da associação inclui Jorge Costa Oliveira, antigo Coordenador do Gabinete para os Assuntos Legislativos do Governo de Macau, e Afonso Camões, Administrador do Global Media, grupo parcialmente detido por interesses de Macau.

A CCPC-PME está já a trabalhar na criação de uma “Casa de Portugal” para promover produtos portugueses como vinho, azeite, mel, vestuário e calçado, numa das maiores plataformas chinesas de comércio electrónico, refere o portal noticioso.

Chow Y Ping, Presidente da associação, disse que, em cenário de pandemia da Covid-19, o grupo quer apoiar as pequenas e médias empresas (PMEs) portuguesas interessadas em estabelecer trocas comerciais com o mercado chinês, diz a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/board-of-sino-portuguese-chamber-for-smes-takes-office/?lang=pt