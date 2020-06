A start-up brasileira de mobilidade urbana 99, detida pela empresa chinesa Didi Chuxing, lançou na segunda-feira o 99 Entregas, um serviço de entrega de pacotes ao domicílio, avançou O Estado de São Paulo.

O serviço está inicialmente disponível na cidade de Goiânia, a capital do estado de Goiás, no centro do Brasil, e chegará em breves a outras cidades como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.

Num comunicado citado pelo jornal brasileiro, a 99 sublinha que os pacotes enviados podem pesar até 10 quilos e não podem ultrapassar o valor de 500 reais (US$100).

O novo serviço será uma fonte adicional de rendimento para os motoristas afectados pela diminuição da procura por transporte durante o período de isolamento social decretado no Brasil devido à pandemia da Covid-19, defendeu Davi Miyake, Director de Operações e Produto da 99.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

