O Presidente da República de Angola, João Lourenço, aprovou por decreto um empréstimo para financiar o projecto Bita de abastecimento de água no município de Belas, na província de Luanda, avançou o Novo Jornal.

Segundo o diário angolano, o empréstimo no valor de US$910 milhões será concedido por um consórcio de bancos liderado pelo banco Standard Chartered de Hong Kong, que será o agente do acordo.

O projecto Bita, que está planeado desde 2011, prevê a captação de água no rio Kwanza e a construção de uma conduta com seis quilómetros de extensão, com uma capacidade de transporte de três metros cúbicos de água por segundo, refere o jornal.

O projecto poderá beneficiar 1,2 milhões de pessoas na região de Luanda, diz o Novo Jornal, onde apenas 44 por cento da população dispõe de água canalizada em casa, segundo um inquérito do Afrobarometer em Angola.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/angola-borrowing-us910-mln-to-improve-luanda-water-supply/?lang=pt