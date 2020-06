Cerca de 300 empresários de 126 cidades brasileiras participaram na semana passada num evento de promoção da 127ª edição da Feira de Cantão, que arrancou ontem e decorre até 24 de Junho, através da Internet, referiu a Xinhua.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, funcionários do Centro de Comércio Exterior da China apresentaram a Feira de Cantão, sublinhando os incentivos aos participantes.

O Conselheiro Comercial do Consulado Geral da China em São Paulo, He Jun, e o Director do Centro de Comércio Exterior da China, Li Jinqi, convidaram os empresários brasileiros a participarem na feira para estimular o comércio entre os dois países, de acordo com a notícia.

A Feira de Cantão é uma oportunidade para os empresários brasileiros explorarem novos negócios e conhecerem novos parceiros comerciais, sublinhou Simplício Araújo, Secretário da Indústria, Comércio e Energia do estado brasileiro do Maranhão.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/online-canton-fair-promoted-among-brazilian-businesspeople/?lang=pt