A 16 de Junho de 2020, o Webinar sobre Cooperação Internacional Contra a Covid-19 realizou-se online às 20:00 horas (hora de Beijing). O primeiro seminário do Webinar contou com a presença on-line de vários convidados provenientes da China e dos Países e Território de Língua Portuguesa, nomeadamente, o Embaixador da China no Brasil, Sr. Yang Wanming, o Cônsul-geral da China no Rio de Janeiro, Sr. Li Yang, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, a representante do Governo de Shanghai, Dra. Wu Fan, bem como os Prefeitos dos Municípios de Niterói, Japeri e Mangaratiba do Brasil, o Secretário do Governo do Estado de Minas Gerais e a representante da Prefeitura do Rio de Janeiro, além de funcionários governamentais de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e da Região Administrativa Especial de Macau.

A série de Webinar sobre Cooperação Internacional Contra a Covid-19 são realizadas por meio de videoconferências em 4 seminários temáticos agendados nos dias 16, 23, 30 de Junho e 7 de Julho sucessivamente. Seguido à cerimónia de abertura, o primeiro seminário temático “Promoção de cooperação internacional no combate à Covid-19”, abordou uma série de temas fundamentais, nomeadamente, Cooperação Sino-Brasileira no Combate à Covid-19, Cooperação Internacional no Combate à Covid-19 no Fórum de Macau, Experiência de Cooperação Internacional do Governo Brasileiro no Combate à Covid-19 e Apresentação dos Projetos de Cooperação Internacional Médica.

No seminário, a Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, proferiu um discurso temático em torno da promoção de cooperação internacional no combate à Covid-19. A Secretária-Geral afirmou que tendo em conta o facto de a Covid-19 vir a tornar uma crise global e um desafio sem precedentes, é imperioso para todos os países se empenharem em conjunto em diálogo e cooperação para vencer com forças unidas esta batalha contra a Covid-19 da comunidade internacional. Avançou que o Fórum de Macau tem assumido o papel enquanto ponte de ligação e plataforma de cooperação entre a China e os PLP, tal como o da RAEM, e este tem desenvolvido diversas acções de apoio por meios on-line e off-line, tais como a publicação da versão portuguesa duma série de 6 vídeos promocionais designados por “Unidos no combate à epidemia! Mais prevenção para melhor protecção!” na página electrónica oficial e nas redes sociais do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, e a doação dos bens de protecção aos PLP em cooperação com as associações comerciais de Macau.

Com o intuito de reforçar a cooperação sino-lusófona no combate epidémico, a Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen deu os seguintes pontos de vista no seminário:

Procurar a maior sinergia entre as cooperações multilateral e bilateral para conter a epidemia especialmente na área da medicina tradicional, através de disponibilizar uma série de vídeos promocionais sobre “Prevenção e Tratamento da Covid-19 com a Medicina Tradicional” na página electrónica do Secretariado Permanente, e desenvolver a cooperação em recursos humanos especializados em prevenção e controlo da epidemia; Reforçar a cooperação económica e comercial no período pós-epidémico para responder em conjunto aos impactos no sector económico; Discutir a criação dum mecanismo cooperativo em resposta a incidentes da saúde pública; Avançar meticulosamente com os trabalhos de preparação da 6.ª Conferência Ministerial com a integração dos conteúdos relativos à cooperação do sector da saúde pública nos documentos resultados da Conferência, de forma a promover uma cooperação mais estreita e eficiente entre as partes envolvidas no quadro do Fórum de Macau.

O Webinar ainda conta com a participação dos representantes de autoridades governamentais da RAEM e dos alguns PLP, a dizer, Angola, Cabo Verde e a Guiné-Bissau, assim como representantes do Parque Científico e Industrial de Medicina Tradicional Chinesa para a Cooperação entre Guangdong-Macau, da Embaixada de Angola na China, da Embaixada da Guiné-Bissau na China e do Consulado-Geral de Angola na RAEM.

