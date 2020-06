Angola implementou ontem um novo modelo de registo civil com o objectivo de assegurar o registo e emissão do bilhete de identidade para todos os cidadãos, avançou o Jornal de Angola.

O Coordenador Técnico Nacional do Projecto de Massificação do Registo Civil e Atribuição do Bilhete de Identidade, Fernando Fortes, disse que a introdução do novo modelo arrancou na capital, Luanda.

O modelo inclui o assento do nascimento e uma cópia integral que é entregue na hora ao cidadão, permitindo-lhe assim tratar imediatamente do bilhete de identidade, explicou o responsável.

O objectivo do Ministério da Justiça e dos Direitos Humanos, disse Fernando Fortes ao diário angolano, é registar 12 milhões de cidadãos até 2022, de uma forma mais eficiente.

A empresa estatal chinesa China National Electronics Import & Export Corp venceu o contrato para implementação do sistema de registo civil angolano e construiu o Centro Nacional de Produção e Controlo do Bilhete de Identidade, inaugurado em Novembro de 2019.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/angola-now-using-chinese-devised-civil-registration-system/?lang=pt