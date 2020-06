O cargueiro de 62 toneladas Cosco Shipping Xing Wang tornou-se na sexta-feira o primeiro navio registado no porto franco de Yangpu, na ilha de Hainão, no sul da China, avançou a Xinhua.

De acordo com a agência noticiosa estatal chinesa, o registo aconteceu nos estaleiros do grupo estatal COSCO Sea Shipping Heavy Industry na cidade de Dalian, no nordeste da China.

O navio já partiu para Xangai, de onde vai transportar equipamento para projectos eólicos, materiais para caminhos-de-ferro e outros bens para a Austrália e o Brasil, país de onde trará celulose, refere a notícia.

Segundo a Xinhua, o Director-Geral Adjunto do COSCO, Huang Xiaowen, disse que o grupo pretende registar mais cargueiros em Yangpu, para ajudar a transformar Hainão num porto internacional de contentores.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/first-ship-registered-at-yangpu-heading-for-brazil/?lang=pt