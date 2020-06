O Presidente da União das Adegas Cooperativas do Dão (UDACA), Fernando Figueiredo, revelou que a região, no centro de Portugal, já retomou a exportação de vinho para a China.

“Felizmente, já recebemos uma encomenda e as coisas estão a correr bem”, sublinhou o responsável, no final de uma visita da Ministra portuguesa da Agricultura, Maria do Céu Albuquerque, citado pelo jornal português O Minho.

Fernando Figueiredo acredita que, após prejuízos superiores a um milhão de euros (US$1,13 milhões) e uma quebra de 30 por cento a 40 por cento nas vendas no primeiro semestre, devido à pandemia da Covid-19, as vendas da UDACA no segundo semestre de 2020 poderão “chegar próximo” do registado em 2019.

O responsável sublinhou que 70 por cento do vinho produzido pela UDACA segue para o estrangeiro e prometeu “aproveitar tudo para tentar continuar na senda da exportação”, referiu o jornal português.

