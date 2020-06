A Polícia Nacional angolana adoptou recentemente o modelo Jetway X70, desenvolvido pela fabricante chinesa de automóveis Chery Automobile Co. Ltd., como veículo oficial, avançou o portal noticioso automóvel chinês Chexun.

De acordo com a publicação, a cerimónia de entrega dos primeiros veículos Jetway X70 aconteceu no mês passado no Comando Geral da Polícia Nacional, na capital angolana, Luanda.

O Comandante-Geral da Polícia Nacional angolana, Paulo Gaspar de Almeida, e o Comandante Provincial da Polícia Nacional em Luanda, Eduardo Fernandes Cerqueira, estiveram presentes na cerimónia, refere a notícia.

O Jetway X70 foi adaptado ao ambiente de condução “complexo e diverso” em Angola, que impõe requerimentos “extremamente exigentes e desafiantes” aos veículos de polícia, diz o Chexun.

De acordo com o portal, durante a cerimónia a Chery doou ainda material médico, incluindo máscaras cirúrgicas, ao Comando Geral da Polícia Nacional, para ajudar na prevenção da pandemia de Covid-19.

