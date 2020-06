A Metro do Porto S.A. propôs um novo traçado para a expansão da rede de metropolitano da cidade, no norte de Portugal, que prevê o desvio de um rio na zona do Porto Património Mundial, referiu a Lusa.

Segundo um relatório enviado pela operadora à Agência Portuguesa do Ambiente, a alteração obrigou ainda à revisão do Estudo de Impacto Ambiental a apresentar à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO).

De acordo com a agência noticiosa portuguesa, o novo traçado, que abrange 298 sítios a preservar ou classificados, deixa em aberto um eventual futuro prolongamento do Metro do Porto para leste.

A fabricante chinesa de carruagens CRRC Tangshan Co. Ltd. vai fornecer 18 novas composições para a expansão do Metro do Porto, avançou a agência noticiosa estatal chinesa Xinhua em Janeiro.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/oporto-metro-reveals-new-plan-for-network-expansion/?lang=pt