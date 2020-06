As candidaturas ao “Plano de Financiamento para a Frequência de Cursos da Universidade do Porto (Portugal)” irão terminar no dia 7 de Julho. Os interessados podem aproveitar esta oportunidade.

Na fase preliminar, os beneficiários devem concluir o curso preparatório de língua portuguesa ministrado, no primeiro semestre, no Instituto Português do Oriente (400 horas) e, no segundo semestre, na Universidade do Porto (300 horas), frequentando depois os cursos de licenciatura ou de mestrado integrado. Os interessados podem candidatar-se a este Plano de Financiamento até 7 de Julho do corrente ano, apresentando os documentos necessários, como, o respectivo formulário de candidatura, os documentos comprovativos de graduação do ensino secundário complementar (diploma de graduação e lista classificativa) e a fotocópia do Bilhete de Identidade de Residente de Macau e das classificações das disciplinas de Língua Chinesa, Língua Inglesa e Matemática do “Exame Unificado de Acesso das Quatro Instituições” de Macau e deslocar-se ao Instituto Português do Oriente, na Rua de Pedro Nolasco da Silva, n.º 45, 1.º andar, Macau, para tratar das formalidades de inscrição no curso e da candidatura ao financiamento.

Para mais informações sobre o Plano de Financiamento, aceda à página electrónica da Direcção dos Serviços do Ensino Superior, em: www.dses.gov.mo. Para mais esclarecimentos, contacte com a DSES, através dos telefones: (853) 83969343 / 83969337 ou envie o e-mail para bolsas@dses.gov.mo. Para as informações sobre a frequência de cursos na Universidade do Porto (Portugal), consulte a página electrónica do IPOR, em: www.ipor.mo ou através dos telefones: (853) 28530227 / 28530887.

