O empreiteiro chinês responsável pelo projecto de habitação social da Portelinha em Ribeira de Craquinha, na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, prevê concluir os trabalhos de construção em Maio ou Junho de 2021, referiu a Inforpress.

A garantia foi dada na sexta-feira pelo Ministro cabo-verdiano da Economia Marítima, Paulo Veiga, que confirmou que os 88 apartamentos vão acolher famílias que vivem em bairros de lata.

As obras estiveram suspensas durante mais de um mês devido à pandemia da Covid-19 mas o empreiteiro está a tentar recuperar o atraso com horas extra de trabalho, disse o governante.

Paulo Veiga sublinhou que a maioria do trabalho está a ser feito por 94 trabalhadores locais, com alguns técnicos chineses retidos no exterior de Cabo Verde devido à Covid-19.

De acordo com a agência noticiosa estatal cabo-verdiana, o ministro acrescentou que o projecto é um sinal da “excelente relação” entre os povos e os governos de Cabo Verde e da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/chinese-built-housing-in-cabo-verde-ready-in-mid-2021/?lang=pt