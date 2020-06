O grupo chinês Xuzhou Construction Machinery Group (XCMG) anunciou na sexta-feira ter recebido uma licença do Banco Central do Brasil para exercer operações financeiras no país sul-americano.

Num comunicado, o XCMG diz que o XCMG Bank Brazil passou com sucesso uma série de avaliações por parte do regulador financeiro brasileiro, que pela primeira vez foram feitas através da Internet, devido à pandemia da Covid-19.

Durante o processo, dirigentes do XCMG Bank Brazil realizaram várias conferências por telefone e por vídeo com representantes do Banco Central do Brasil, nomeadamente para confirmar as qualificações da direcção da nova instituição financeira.

O XCMG diz acreditar que o XCMG Bank Brazil poderá em breve concluir todos os procedimentos necessários para abrir portas ao público, tornando-se assim o primeiro banco lançado no estrangeiro por um grupo industrial chinês.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

