O Conselho cabo-verdiano de Ministros vai confirmar em breve os órgãos sociais da Universidade Técnica do Atlântico (UTA), que entrou em funcionamento há seis meses, revelou o Ministro da Economia Marítima, Paulo Veiga.

Segundo a Inforpress, o governante sublinhou na segunda-feira durante uma visita às instalações da UTA, na ilha de São Vicente, que a nomeação dos dirigentes do Instituto do Mar e da Escola do Mar, ambos unidades da universidade, já foi publicada no Boletim Oficial do país.

Paulo Veiga defendeu que a UTA, dedicada ao ensino das ciências do mar, é “essencial” para o desenvolvimento do sector marítimo em Cabo Verde e, em especial, para o sucesso da Zona Económica Especial da Economia Marítima em São Vicente.

A zona, um projecto apoiado pela China, deverá incluir um terminal de contentores, um estaleiro de reparação naval e um centro logístico para exportação de pescado, revelou em Janeiro a agência noticiosa estatal cabo-verdiana.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

