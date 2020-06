O porto do Caio será essencial para desenvolver a economia da província de Cabinda, defendeu na segunda-feira o Ministro angolano dos Transportes, Ricardo Viegas de Abreu, citado pela Angop.

Segundo a agência noticiosa estatal angolana, as obras do porto e terminal marítimo de passageiros do Caio, 18 quilómetros a norte da cidade de Cabinda, arrancaram em 2018.

As duas infra-estruturas vão permitir a actividade de cabotagem regular, facilitando o transporte de cargas e de pessoas entre Cabinda e países vizinhos, disse Ricardo de Abreu.

A construção do porto do Caio foi entregue em 2017 à empresa estatal chinesa China Road and Bridge Corporation, avançou na altura a Angop.

Aquele que será o primeiro porto de águas profundas em Angola foi financiado em grande parte através de um empréstimo de US$600 milhões do Export and Import Bank of China, de acordo com a agência noticiosa.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/minister-says-new-port-key-to-developing-angolan-province/?lang=pt