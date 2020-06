A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Atracção de Investimentos (Apex-Brasil) abriu as inscrições para as empresas do país interessadas em participar na edição deste ano da Exposição Internacional de Importação da China (CIIE, na sigla inglesa).

Num comunicado divulgado na segunda-feira, a Apex-Brasil refere que a participação brasileira deve incluir cerca de 30 empresas dos sectores dos alimentos, bebidas e agro-negócios.

A terceira edição da CIIE vai decorrer na cidade de Xangai, no centro da China, entre 5 e 10 de Novembro, e irá contar com uma área de exposição de 600 mil metros quadrados.

As empresas podem participar na CIIE reservando um espaço de exposição no pavilhão da Apex-Brasil, um stand tradicional, ou um “Big Corner” – um stand maior e com uma localização privilegiada.

A participação do Brasil na CIIE está a ser organizada pela Apex-Brasil e pelos Ministérios brasileiros da Agricultura, Pesca e Abastecimento e das Relações Exteriores.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

