Com vista a impulsionar o desenvolvimento da “Plataforma de Serviços para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa”, uma iniciativa organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e apoiada pelo Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Macau), ou seja, a “Série de Oportunidades de Negócios dos Países de Língua Portuguesa-Seminário online” (adiante designado por Seminário online) será arrancada em formato de vídeo e infográfico, a partir do próximo mês e por 8 meses consecutivos, divulgando informações económicas e comerciais dos 8 Países de Língua Portuguesa, nomeadamente Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Principe e Timor Leste, na Página de Internet do IPIM e no Portal para a Cooperação nas Áreas Económica, Comercial e de Recursos Humanos entre a China e os Países de Língua Portuguesa (adiante designado por Portal de Informação). O Seminário online focado em Cabo Verde terá como prelúdio no mês de Julho.

O Seminário online irá abordar temas diferentes dos Países de Língua Portuguesa, com conteúdo preparado e programado mensalmente. Na 1.ª semana de cada mês, serão partilhadas informações económicas, comerciais e culturais e dicas do País em causa; na 2.ª semana será implementada uma votação online às individualidades que queiram explorar os mercados lusófonos para uma votação nas questões que mais lhes interessam, na 4.ª semana a ser, em seguida, respondida pelo Delegado do País em causa no Fórum de Macau por via de vídeo conferência, dando a conhecer a situação económica do País, os projectos de investimento mais populares e as tendências do investimento dos Países Lusófonos em geral.

O Seminário online será transmitido na Página de Internet do IPIM ( www.ipim.gov.mo ), na sua conta de Wechat e Youtube ( www.youtube.com/macaoipim ); bem como na Página de Internet do Portal de Informação ( www.platformchinaplp.mo ), na sua conta de Wechat e no Facebook em Portuguê e Chinês.

