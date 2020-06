A China foi o terceiro maior parceiro comercial de Moçambique no primeiro trimestre deste ano, com as trocas bilaterais a atingirem US$204,4 milhões, revelou o Instituto Nacional de Estatística (INE) de Moçambique.

Segundo a Síntese da Conjuntura Económica divulgada pelo INE, 8,5 por cento das importações moçambicanas (US$161,5 milhões) vieram da China, com destaque para pneus e automóveis.

O relatório revela ainda que a China foi o destino para 4,3 por cento (US$42,9 milhões) das exportações moçambicanas, tendo o país asiático comprado sobretudo matérias-primas como carvão mineral.

As importações totais moçambicanas aumentaram 9 por cento em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, atingindo US$1,9 mil milhões, enquanto as exportações caíram 21,9 por cento para US$999,1 milhões, referiu o INE.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

