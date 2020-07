O distrito de Yinzhou, na cidade de Ningbo, no leste da China, anunciou a conclusão do primeiro museu de educação artística do país, desenhado pelo arquitecto português Álvaro Siza Vieira.

De acordo com o portal do Departamento de Informação do Comité Distrital de Yinzhou do Partido Comunista Chinês, o Museu de Educação Artística Huamao deverá ser inaugurado em Novembro.

O museu, situado junto ao Lago Dongqian, tem uma área de mais de 6 mil metros quadrados e inclui uma rampa sem barreiras, com uma altura de 25 metros, que liga os cinco andares do edifício.

O museu da província de Zhejiang terá uma área interactiva onde os visitantes poderão experimentar escultura “faça você mesmo”, impressão a três dimensões e copiar pinturas famosas.

Segundo o portal, o Presidente do Huamao Group, Xu Wanmao, convidou Álvaro Siza Vieira a liderar o projecto após visitar o Museu de Arte Contemporânea que o arquitecto desenhou para a Fundação Serralves na cidade do Porto, no norte de Portugal.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/museum-designed-by-portuguese-to-open-in-ningbo-in-november/?lang=pt