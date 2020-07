Hainão assina acordos para promover comércio com a Europa

O Gabinete Económico Internacional de Hainão, ilha no sul da China, assinou na terça-feira acordos de cooperação com seis associações comerciais chinesas com base na Europa, avançou o Hainan Daily.

Segundo o jornal estatal chinês, o objectivo é encorajar a troca de informação, promover eventos e estimular o comércio e investimento entre os países europeus e o futuro porto franco de Hainão, projecto anunciado a 1 de Junho pelas autoridades chinesas.

O Gabinete assinou acordos com a Associação de Sociedades Chinesas em Portugal e com câmaras de comércio e indústria chinesas com base respectivamente na Rússia, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca e França.

Representantes das seis associações comprometeram-se a encorajar empresas europeias a participar na primeira edição da China International Consumer Products Expo, prevista para a capital de Hainão, Haikou, refere a notícia.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

