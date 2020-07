A Keda Industrial Co., Ltd anunciou que a International Finance Corporation, que faz parte do Banco Mundial, concedeu à fabricante chinesa um empréstimo no valor de US$165 milhões.

A empresa vai utilizar o dinheiro para construir fábricas de azulejos em Moçambique, Camarões e República Democrática do Congo para responder à procura por parte da indústria africana da construção civil.

Num comunicado enviado à Bolsa de Valores de Xangai na quinta-feira, a Keda diz que parte do empréstimo, US$33,5 milhões, será reservado para a futura fábrica em Moçambique.

A empresa sublinha que actualmente já opera quatro fábricas de azulejos no Quénia, Gana, Tanzânia e Senegal.

Em 2019, as vendas de azulejos da Keda no estrangeiro subiram 31,3 por cento para 1,06 mil milhões de yuan (US$150 milhões), com uma margem líquida de lucro acima dos 30 por cento.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/keda-industrial-borrows-us33-5-mln-for-mozambican-factory/?lang=pt