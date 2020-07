O Ministério angolano dos Transportes anunciou na terça-feira a retoma de 13 obras consideradas prioritárias e estratégicas nos sectores marítimo, portuário, aeroportuário e ferroviário, incluindo vários projectos a cargo de empresas chinesas. As obras em causa tinham sido paradas devido à declaração do estado de emergência no país, para fazer face à Covid-19.

A lista inclui obras portuárias nas províncias de Cabinda e do Zaire, no norte de Angola, a cargo das construtoras estatais chinesas China Road and Bridge Corporation, China Harbour Engineering Company e China Gezhouba Group Company.

Num diploma citado pela Lusa, o Ministério autoriza ainda a retoma de obras ferroviárias entregues ao grupo estatal chinês China Machine Engineering Corporation e à China Hyway.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, a empresa estatal chinesa China National Aero-Technology International Engineering Corp poderá também retomar a construção do novo aeroporto internacional de Luanda.

