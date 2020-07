A delegação do Instituto Confúcio em São Tomé e Príncipe organizou pela primeira vez uma final local do Chinese Bridge – Concurso de Língua Chinesa para Estudantes Universitários.

Segundo a Embaixada da China em São Tomé, seis estudantes do ensino secundário e quatro estudantes da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) foram seleccionados para a final do concurso.

Os concorrentes demonstraram o seu talento através de canções chinesas, da arte marcial chinesa Tai Chi, de trabalhos em papel e de caligrafia chinesa, além de terem respondido a questões sobre cultura e história chinesas.

Num comunicado, o Embaixador da China em São Tomé e Príncipe, Wang Wei, disse que aprender chinês pode abrir novas perspectivas para as carreiras futuras dos estudantes são-tomenses.

No âmbito do evento, o Reitor da USTP, Peregrino da Costa, prometeu apoiar o desenvolvimento da delegação do Instituto Confúcio em São Tomé e Príncipe.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/heat-of-chinese-language-contest-held-in-sao-tome-e-principe/?lang=pt