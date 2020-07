O Banco XCMG S.A., com sede no Brasil e detido pelo grupo industrial chinês Xuzhou Construction Machinery Group Co. Ltd (XCMG), abriu oficialmente as portas ao público na quarta-feira.

Segundo a Xinhua, o Presidente do XCMG, Wang Min, disse no seu discurso durante a ocasião estar confiante que o banco se vai tornar numa plataforma financeira para servir empresas chinesas e brasileiras.

O Director-Geral do Banco da China no Brasil, Zhang Guanghua, disse que o Banco XCMG S.A. representa um marco na integração da produção e financiamento de equipamento de construção.

Durante a cerimónia de inauguração, realizada através da Internet, representantes dos bancos brasileiros Daycoval e Banco Safra disseram estar disponíveis para trabalhar com o Banco XCMG S.A. no futuro.

De acordo com a agência noticiosa estatal chinesa, a sede do novo banco situa-se no Parque Industrial do XCMG em Pouso Alegre, no Estado de Minas Gerais, no sudoeste do Brasil.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/xcmg-bank-brazil-getting-down-to-business/?lang=pt