O Presidente angolano, João Lourenço, inaugurou na sexta-feira as novas instalações do Instituto Geológico de Angola (IGEO), construídas pela empresa estatal chinesa CITIC Construction Co. Ltd.

Segundo a Lusa, o governante disse que o IGEO é “de extrema importância” para ajudar Angola a explorar todos os recursos minerais que o país possui, além do petróleo, gás natural e diamantes.

João Lourenço sublinhou que o instituto tem tecnologia de ponta e quadros qualificados, na sua maioria jovens angolanos, podendo servir tanto o Estado como investidores privados nos sectores do petróleo, agricultura e construção civil.

De acordo com a agência noticiosa portuguesa, o IGEO tem sede na centralidade de Kilamba, na capital Luanda, e dois centros regionais nas províncias da Huíla e da Lunda-Sul.

João Lourenço disse ainda que pretende retomar o Plano Nacional de Geologia de Angola, que foi também entregue à CITIC Construction, referiu o Governo num comunicado.

