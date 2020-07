A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Brasil concedeu na sexta-feira autorização para o início dos testes de uma vacina chinesa contra o novo tipo de coronavírus.

Num comunicado, a Anvisa referiu que o pedido para testar a vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, partiu do Instituto Butantan, centro científico público brasileiro.

Cerca de 9 mil pessoas irão testar a vacina, conhecida por CoronaVac, nos estados brasileiros de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná, além do Distrito Federal.

A Anvisa sublinhou que realizou uma série de encontros com responsáveis do Instituto Butantan e do Sinovac para acelerar a decisão sobre os testes, dada a urgência de enfrentar a pandemia.

A agência noticiosa estatal chinesa Xinhua sublinhou que, caso os testes decorram de forma positiva, o Instituto Butantan poderá começar a produzir a vacina, segundo um acordo entre o Sinovac e o estado de São Paulo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

