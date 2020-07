A China forneceu mais de 30 por cento das importações de Timor-Leste no ano passado segundo o Relatório de Estatísticas do Comércio Externo de 2019, divulgado na terça-feira.

O documento, preparado pela Direcção Geral de Estatística do Ministério timorense das Finanças, revela que 16,2 por cento das importações vieram de Hong Kong e 14,4 por cento da China Interior.

O relatório, citado pela Lusa, refere que Timor-Leste importou no ano passado bens no valor de quase US$597 milhões, com a vizinha Indonésia o principal fornecedor.

Segundo a agência noticiosa portuguesa, a China foi em 2019 o quarto principal destino das exportações de Timor-Leste, atrás de Singapura (com quase metade do total), Malásia e Japão.

O relatório sublinha que Timor-Leste exportou em 2019 bens no valor de US$182,3 milhões, um novo recorde, porque começaram a ser contabilizadas as vendas de petróleo.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/timorese-imports-from-china-worth-us182-68-mln-in-2019/?lang=pt